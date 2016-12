Meteo, spazio alle ultime piogge

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Dopo quasi una settimana di maltempo, la pioggia è pronta a una tregua, almeno per il weekend. Ancora per qualche ora nuvole e precipitazioni interesseranno tutta la Penisola per l'insistenza di fresche correnti atlantiche. Nel fine settimana assisteremo ad un miglioramento del tempo nella giornata di sabato in attesa domenica di un nuovo peggioramento al Centronord, mentre al Sud resisterà il bel tempo e con temperature in rialzo.

Oggi nuvole in gran parte dell’Italia, con piogge anche sotto forma di rovesci o temporali su Lombardia, Liguria di levante, Triveneto, regioni tirreniche fino al Nord della Sicilia, zone interne del Centrosud e con qualche sconfinamento sul medio Adriatico tra Marche, Abruzzo e Molise; nel pomeriggio fenomeni in attenuazione sulle regioni centrali tirreniche ed ampie schiarite al Nordovest e basso Adriatico.



Nevicate sulle zone alpine e sull’Appennino centrale al di sopra di 1300-1600 metri di quota. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori al di sotto delle medie stagionali in molte zone del Centronord. Venti occidentali da moderati a forti al Centrosud. Mari di ponente molto mossi.