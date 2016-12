foto Afp

07:50

- E' chiuso a causa di un incidente il tratto della A1 compreso tra Fiorenzuola (Piacenza) e l'allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, in direzione di Bologna. Nell'incidente di un mezzo pesante e due auto, una persona è morta e il tir si è ribaltato, disperdendo le mucche che trasportava sulla carreggiata. Temporanei blocchi del traffico anche in direzione Milano, per consentire il recupero degli animali vaganti.