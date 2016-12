Sciopero dei trasporti, a rischio bus e metro

foto LaPresse 12:39 - Giornata di disagi oggi per il trasporto pubblico. L'Orsa ha infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore cui si aggiunge, nelle città di Roma, Torino e Bologna la protesta della Cgil nell'ambito del pacchetto di scioperi regionali contro la riforma del mercato del lavoro. Sono esclusi dalla protesta il trasporto ferroviario e quello aereo. Si tratta del secondo sciopero in poco più di un mese. - Giornata di disagi oggi per il trasporto pubblico. L'Orsa ha infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore cui si aggiunge, nelle città di Roma, Torino e Bologna la protesta della Cgil nell'ambito del pacchetto di scioperi regionali contro la riforma del mercato del lavoro. Sono esclusi dalla protesta il trasporto ferroviario e quello aereo. Si tratta del secondo sciopero in poco più di un mese.

La protesta dell'Orsa Trasporti coinvolgerà le aziende del trasporto pubblico locale per l'intera giornata, nel rispetto delle fasce protette di garanzia che sono diverse in ogni azienda. Lo sciopero è stato indetto per il "perdurare delle condizioni di opposizione che impediscono al sindacato un reale ruolo nelle relazioni industriali con l'associazione datoriale" Asstra.



A Roma e provincia metropolitane e bus resteranno fermi per 4 ore dalle 9.30 alle 13.30, mentre il trasporto extraurbano sarà interessato dallo stop dalle 11.30 alle 15.30. A Bologna e in altre città dell'Emilia Romagna lo sciopero del trasporto pubblico locale sarà di 4 ore, dalle 11 alle 15. A Torino metro e bus resteranno fermi per otto ore dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.



La capitale è interessata anche dallo sciopero di 24 ore del personale Atac proclamato dall'Unione sindacale di base (contro il piano industriale dell'azienda), che coinvolge bus, metro e ferrovie concesse da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20, con il rispetto delle fasce di garanzia.



I disagi per chi viaggia non si limitano però alla sola giornata di oggi. Nel week end è infatti previsto lo sciopero nazionale del personale addetto alla circolazione ferroviaria proclamato dall'Orsa. Lo stop scatterà dalle 21 di sabato 21 aprile alle 21 di domenica 22 aprile. Durante la protesta, fa sapere Ferrovie dello Stato, circoleranno regolarmente 9 treni a media e lunga percorrenza su 10.



Per quanto riguarda i treni a media-lunga percorrenza saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero; per quelli regionali la domenica non sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge.