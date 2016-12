Lavitola chiede l'assegno di disoccupazione all'Istituto di previdenza dei giornalisti

- Non è passata nemmeno una settimana dal ritorno in Italia di Valter Lavitola, dopo otto mesi di latitanza in Sud America, che già torna a far parlare di sè. Secondo il quotidiano onlineLavitola, non appena messo piede in suolo italico, avrebbe richiesto l'indennità di disoccupazione all'Istituto di previdenza dei giornalisti in qualità di ex direttore di testata.

E grande è stato lo stupore dei funzionari dell'Inpgi alla vista di quella richiesta, soprattutto perchè la legislazione in materia non chiarisce un punto fondamentale: può un latitante aver diritto all'assegno di disoccupazione? All'epoca dei fatti, vista la sua condizione giudiziaria, l'Ordine dei giornalisti del Lazio l'aveva sospeso e aveva avviato un'indagine sull'ex direttore dell'Avanti e quindi tutt'ora Lavitola sarebbe escluso dall'Odg, requisito fondamentale per ottenere l'indennità.

Valter Lavitola è indagato dai Pm per corruzione internazionale. Stando all'inchiesta giudiziaria Lavitola avrebbe occultato una somma pari a quasi 23 milioni di euro in 12 anni, con la complicità del senatore Pdl Sergio de Gregorio. Ma non è il solo capo d'accusa. Lavitola è anche accusato di aver corrotto il governo di Panama per ottenere un appalto di 176 milioni di dollari per la costruzione di quattro carceri in Sud America.

Ora, però, è disoccupato e chiede aiuto all'Istituto di previdenza dei giornalisti l'indennità di disoccupazione, che ammonterebbe a circa 1000 euro al mese.