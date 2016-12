foto LaPresse

09:38

- Caos nella notte all'ospedale di Nuoro. Verso le 23.30 uno dei pazienti ha appiccato il fuoco in Neurologia dove si trovava in cura tentando poi di gettarsi da una finestra del terzo piano. L'uomo è andato a finire su una tettoia che ha attutito la caduta e ora è ricoverato in Chirurgia. Due piani del nosocomio sono stati evacuati: il bilancio fortunatamente è solo di pareti annerite dal fumo, qualche danno agli arredi e molta paura.