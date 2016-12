L'arresto del faccendiere Valter Lavitola per l'inchiesta barese sulle escort ha indotto la procura di Bari a valutare la posizione dell'ex premier Silvio Berlusconi.

Nell'indagine barese Lavitola è accusato di aver indotto Gianpaolo Tarantini a mentire ai pm baresi (in favore di Berlusconi) che indagavano sulle escort che Gianpi avrebbe portato negli anni scorsi nelle residenze dell'allora premier.

L'iscrizione del Cavaliere emerge da quanto scrisse il tribunale del Riesame di Bari nelle motivazioni con cui, il 6 febbraio scorso, ha confermato il provvedimento d'arresto per l'ex direttore dell'Avanti. Scrive il tribunale, riprendendo l'orientamento già espresso dal tribunale della 'Liberta'' partenopeo che ha stabilito la competenza della procura pugliese ad indagare: ''Non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dal Tarantini davanti all'autorità giudiziaria di Bari in data 29 e 31 luglio 2009 risultano essere reticenti relativamente al coinvolgimento del premier e a tratti addirittura mendaci, determinando in tal modo, alla stregua dell'illustrato orientamento della Suprema Corte, la consumazione del reato di cui all'articolo 377bis del Codice penale, posto in essere da Silvio Berlusconi''. E aggiunge, sempre citando i giudici napoletani: Lavitola ha avuto il ''ruolo di intermediario tra Silvio Berlusconi (...) e Gianpaolo Tarantini'' e ha tenuto una condotta che deve ''essere valutata in termini di concorso nel reato''.



Lavitola mercoledì è stato interrogato per sette ore, per cercare di chiarire la sua posizione in merito a questa vicenda, ma anche - dai pm di Napoli che stanno indagando sulla presunta truffa dei contributi all'editoria. La seconda inchiesta della Procura di Napoli su Lavitola riguarda le presunte tangenti a Panama.