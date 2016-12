"Clandestini rimpatriati con scotch sulla bocca": denuncia shock su Facebook

foto Facebook 23:55 - Nastro da pacchi a tappare la bocca e fascette di plastica ai polsi: così due immigrati tunisini, scortati da due agenti in borghese, sono stati rimpatriati su un volo Alitalia Roma-Tunisi. Lo ha denunciato il regista Francesco Sperandeo sul suo profilo Facebook, al quale ha allegato una foto di uno dei due tunisini. Il regista parla di trattamento "disumano". - Nastro da pacchi a tappare la bocca e fascette di plastica ai polsi: così due immigrati tunisini, scortati da due agenti in borghese, sono stati rimpatriati su un volo Alitalia Roma-Tunisi. Lo ha denunciato il regista Francesco Sperandeo sul suo profilo Facebook, al quale ha allegato una foto di uno dei due tunisini. Il regista parla di trattamento "disumano".

Francesco Sperandeo aggiunge sul social network: "Questa è la civiltà e la democrazia europea. Ma la cosa più grave è stata che tutto è accaduto nella totale indifferenza dei passeggeri e alla mia accesa richiesta di trattare in modo umano i due, mi è stato intimato in modo arrogante di tornare al mio posto perché si trattava di una normale operazione di polizia".



Il capo della polizia chiede una relazione

Sulla vicenda il capo della polizia, Antonio Manganelli, ha chiesto una relazione, con una prima ricostruzione del fatto, all'ufficio di polizia di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino; in base al rapporto valuterà quindi se disporre ulteriori accertamenti. Il presidente dela Camera, Gianfranco Fini, ha invece chiesto al ministro dei Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, che il governo riferisca sull'accaduto.



Fonti polizia: "Maschera per tutelare passeggeri, immigrati si ferivano in bocca e sputavano sangue"

A quanto riferito da fonti della polizia, tuttavia, i due immigrati sarebbero algerini (e non tunisini) provenienti da Tunisi e diretti in Turchia con scalo tecnico a Roma, ai quali, dopo il respingimento, è stata applicata una mascherina, fermata con nastro adesivo, per la tutela degli altri passeggeri del volo Roma Tunisi. I due immigrati avrebbero rifiutato, per ben due volte, di imbarcarsi sul volo diretto in Turchia da Fiumicino tentando di rimanere in Italia. A quel punto è stata applicata la procedura del respingimento che prevede di riportare le persone respinte nel luogo dal quale sono partite, quindi a Tunisi. I due immigrati hanno fatto resistenza e poiché tentavano di ferirsi alla bocca, mordendosi, per poi sputare sangue addosso alle persone ed evitare il reimbarco, à stata loro applicata una mascherina, fermata con del nastro adesivo, per consentire la sicurezza degli altri passeggeri in volo. I due algerini sono stati riconsegnati, all'arrivo a Tunisi, alla polizia tunisina.