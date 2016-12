12:24

- La procura di Napoli ha inviato la Guardia di Finanza a Palazzo Chigi nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto il faccendiere Valter Lavitola. I militari del nucleo polizia tributaria hanno sequestrato 2,5 milioni di euro presso il Dipartimento per l'editoria. Si tratta, secondo quanto si apprende, dei fondi già concessi ma non ancora erogati per il quotidiano "L'Avanti" e relativi all'anno 2010.