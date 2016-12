Meteo, nuova perturbazione sopra l'Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni dei prossimi giorni

08:27 - Una nuova perturbazione sta raggiungendo l'Italia e insisterà sulla nostra Penisola per qualche giorno portando fra oggi e venerdì piogge insistenti soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole. Nel fine settimana invece tempo in miglioramento grazie al parziale rialzo dell'alta pressione.

Quindi oggi nuvole su gran parte del Paese, con piogge che nel corso del giorno bagneranno gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia; in Liguria, Toscana e Sardegna si farà sentire anche qualche temporale, mentre sulle Alpi oltre 1200-1400 metri cadrà la neve.



Temperature massime in calo al Nord, in rialzo invece nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ventoso, per venti occidentali o di Libeccio, sui mari di ponente.