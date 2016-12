foto Ansa

- Trentadue persone in manette in un'operazione dei carabinieri di Roma che ha consentito di sgominare un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna e dall'Albania, allo spaccio nella Capitale e al commercio di armi. Perquisizioni ed arresti nel Lazio, Marche, Toscana ed Emilia Romagna al termine di un'indagine durata oltre due anni. Sequestrati circa 600mila euro in contanti, 50 chili di droga e decine di armi.