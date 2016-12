foto LaPresse 12:26 - Gli effetti della crisi economica si fanno sempre più drammatici. A lanciare l'allarme è l'Eures che nel secondo rapporto "Il suicidio in Italia al tempo della crisi" disegna un quadro allarmante della situazione. Nel 2010 sono stati 362 i disoccupati che si sono tolti la vita, cinque in più rispetto al 2009, quando erano stati 357. Un dato in crescita che porta i suicidi a una media di uno al giorno. - Gli effetti della crisi economica si fanno sempre più drammatici. A lanciare l'allarme è l'Eures che nel secondo rapporto "Il suicidio in Italia al tempo della crisi" disegna un quadro allarmante della situazione. Nel 2010 sono stati 362 i disoccupati che si sono tolti la vita, cinque in più rispetto al 2009, quando erano stati 357. Un dato in crescita che porta i suicidi a una media di uno al giorno.

I dati rappresentano "una forte impennata", sottolinea l'Eures, rispetto ai 270 suicidi accertati in media nel triennio 2006, 2007 e 2008, "confermando la correlazione tra rischio suicidario e integrazione del tessuto sociale". Tra i disoccupati la crescita riguarda principalmente coloro che hanno perso il lavoro (272 suicidi nel 2009 e 288 nel 2010, a fronte dei circa 200 degli anni precedenti), mentre meno marcato appare l'incremento tra quanti sono alla ricerca della prima occupazione (85 vittime nel 2009 e 74 nel 2010, a fronte delle 67 in media nel triennio precedente).



La crescita dei suicidi dei disoccupati tra il 2008 e il 2010 si attesta complessivamente sul 39,2%, salendo al 44,7% tra quanti hanno perduto il lavoro. Considerando la sola componente maschile, l'aumento dei suicidi dei senza lavoro appare ancora più preoccupante (da 213 casi nel 2008 a 303 nel 2009 a 310 nel 2010), attestandosi a +45,5% tra il 2008 e il 2010, "confermando ancora una volta - spiega l'Eures - la centralità della variabile occupazionale nella definizione dell'identità e del ruolo sociale degli uomini, messo in crisi dalla pressione psicologica derivante dall'impossibilità di provvedere/partecipare al soddisfacimento dei bisogni materiali della famiglia".