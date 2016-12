Meteo, settimana instabile: lieve aumento delle temperature al Nord, rovesci al Sud

foto Meteo.it Correlati Segui il meteo ora per ora

Settimana instabile a partire da oggi. Dove le temperature sono in netto miglioramento al Nord: in Toscana e Umbria prevarrà il sole (da segnalare soltanto brevi rovesci su Alpi occidentali e Appennino). Mentre nel resto dell'Italia sono previste piogge, al mattino, in Abruzzo e Molise, e rovesci temporali nel corso della giornata su Lazio, regioni meridionali, Sicilia e Sardegna.

Voragini in strada a Napoli

Sono gravi i disagi causati dal violento temporale che si è abbattuto sul napoletano nelle prime ore della giornata. In via Cupa Arcamone, (nelle vicinanze dell'aeroporto) si è verificato uno sprofondamento della sede stradale. In una voragine è finito un pullmino: non si segnalano feriti. Sono intervenute alcune pattuglie della polizia municipale che stanno regolando il traffico. Uno altro sprofondamento si registra in via Canale Olivella, nel centro storico. Anche in questa strada sono giunti sia i vigili che i tecnici del Comune di Napoli. Allagamenti sono stati segnalati nella zona di San Giovanni a Teduccio mentre diversi tombini sono saltati lungo le strade del centro, tra cui anche via dei Mille.



Instabilità in tutto il Paese

Temperature in lieve rialzo al Nord (ma che si abbasseranno nuovamente), senza grandi variazioni nel resto del Paese e in generale al di sotto delle medie stagionali. Moderato maestrale in Sardegna, ventoso anche in Adriatico. L'instabilità temporale è dovuta all'arrivo di una depressione atlantica. Una nuova perturbazione, accompagnata da un profondo vortice depressionario, si posizionerà per alcuni giorni tra la Gran Bretagna e il mare del Nord. Questa depressione insisterà sulle Isole britanniche, senza raggiungere l’Italia, e permetterà l’arrivo sulla nostra Penisola di diverse perturbazioni atlantiche che porteranno per tutta la settimana molta instabilità sul nostro Paese con temporali, piogge alternate a schiarite e temperature sotto la media soprattutto al Nord.



Questo vortice ciclonico è stato chiamato Madeleine dall’istituto meteorologico dell’Università di Berlino che assegna da anni e ogni giorno nomi a tutti i centri di bassa e alta pressione che compaiono in Europa. Spiega Simone Abelli, meteorologo del Centro Epson Meteo, Meteo.it: "Il fatto che a questa struttura sia stato assegnato un nome non significa, così come avviene per uragani e tifoni, che sia un evento eccezionale dotato di una violenza fuori dal comune, ad esempio come l’uragano Irene che ha colpito gli Usa nell’agosto scorso".