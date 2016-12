Maltempo, in arrivo il ciclone Madeleine

foto LaPresse Correlati Le previsioni meteo

La situazione in Europa 17:07 - Una nuova perturbazione, accompagnata da un profondo vortice depressionario, dal Nord Atlantico si posizionerà per alcuni giorni tra la Gran Bretagna e il mare del Nord. Questa depressione insisterà sulle Isole britanniche, senza raggiungere l'Italia, e permetterà l'arrivo sulla nostra Penisola di diverse perturbazioni atlantiche che porteranno per tutta la settimana molta instabilità sul nostro Paese con temporali, piogge alternate a schiarite e temperature sotto la media soprattutto al Nord.

Questo vortice ciclonico è stato chiamato Madeleine dall’istituto meteorologico dell’Università di Berlino che assegna da anni e ogni giorno nomi a tutti i centri di bassa e alta pressione che compaiono in Europa. Il fatto che a questa struttura sia stato assegnato un nome non significa, così come avviene per uragani e tifoni, che sia un evento eccezionale dotato di una violenza fuori dal comune. (ad esempio come l’uragano Irene che ha colpito gli Usa nell’agosto scorso).



Miglioramento temporaneo per martedì

Ci attende una settimana estremamente variabile per il continuo arrivo dal nord Europa di aria più fresca e instabile. Martedì temporaneo miglioramento del tempo al Nord e Toscana dove prevarrà il sole: da segnalare soltanto brevi rovesci su Alpi lombarde, Alpi occidentali del Piemonte e Appennino emiliano. Rovesci e temporali sparsi interesseranno Lazio, regioni meridionali, Sicilia e Sardegna. Al mattino piogge sparse con nevicate intorno ai 1100 metri interesseranno sud delle Marche, Abruzzo e Molise. Temperature in lieve rialzo al Nord. senza grandi variazioni nel resto del paese e in generale al di sotto delle medie stagionali.



Moderato Maestrale su basso Adriatico e mari ad ovest delle due Isole maggiori.