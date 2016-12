foto Ansa 13:51 - "Mi trovo di fronte all'ultimo tratto del percorso della mia vita e non so cosa mi aspetta. So, però, che la luce di Dio c'è, che Egli è risorto, che la Sua luce è più forte di ogni oscurità". E' quanto ha detto il Papa nel corso dell'omelia durante la messa celebrata per il suo 85esimo compleanno nella Cappella Paolina del Palazzo apostolico, alla presenza di vescovi tedeschi e di personalità della Baviera. Il Papa ha parlato a braccio e in tedesco. - "Mi trovo di fronte all'ultimo tratto del percorso della mia vita e non so cosa mi aspetta. So, però, che la luce di Dio c'è, che Egli è risorto, che la Sua luce è più forte di ogni oscurità". E' quanto ha detto il Papa nel corso dell'omelia durante la messa celebrata per il suo 85esimo compleanno nella Cappella Paolina del Palazzo apostolico, alla presenza di vescovi tedeschi e di personalità della Baviera. Il Papa ha parlato a braccio e in tedesco.

Il papa, in un'omelia molto personale, si è soffermato su tre "segni" che "indicano il cammino" della sua vita: il fatto di essere nato il 16 aprile, lo stesso giorno della nascita di Bernadette, la veggente di Lourdes, e della morte San Benedetto Giuseppe Labre, un santo del Settecento conosciuto come il "pellegrino mendicante". Oltre ai due santi, entrambi francesi, il Papa ha ricordato il giorno della sua nascita, il sabato santo, "il giorno del silenzio di Dio, dell'apparente assenza", che invece è preludio dell'annuncio di Risurrezione. Una "lettura" della propria esistenza rimasta immutata fino e oltre il Soglio pontificio, come ha tenuto a sottolineare Benedetto XVI.



La certezza che la bontà di Dio è più forte di ogni male, ha aggiunto Ratzinger "mi aiuta a procedere con sicurezza. Questo aiuta noi ad andare avanti, e in questa ora ringrazio di cuore tutti coloro che continuamente mi fanno percepire il 'sì' di Dio attraverso la loro fede". "La vita - ha anche detto il Pontefice durante l'omelia - diventa un vero dono se insieme a essa si puo' donare anche una promessa che è più forte di qualunque sventura che ci possa minacciare, se essa viene immersa in una forza che garantisce che sia un bene essere un uomo".