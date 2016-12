foto Ansa

11:24

- I tratti dell'autostrada A14 tra Senigallia e Ancona nord in direzione di Pescara e tra Ancona sud e Ancona nord in direzione di Bologna sono stati chiusi a causa della manifestazione della Fiom Cgil contro la riforma del lavoro. I manifestanti, un migliaio, sono entrati da poco in autostrada. Nella zona sono presenti molti agenti delle forze di polizia in assetto antisommossa, ma sinora non ci sono stati incidenti.