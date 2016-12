Lavitola, richiesta d'arresto al Senato per Sergio De Gregorio: l'accusa è di truffa

foto LaPresse Correlati Lavitola torna in Italia: arrestato 14:52 - Una richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del "pidiellino" Sergio De Gregorio è stata effettuata dai pm di Napoli. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito della vicenda all'interno della quale sono scattate nuove accuse per Valter Lavitola per presunti finanziamenti illeciti all'editoria e per una serie di attività all'estero. La richiesta è stata inviata al Senato per l'autorizzazione all'esecuzione. - Unanei confronti del "pidiellino"è stata effettuata dai pm di Napoli. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito della vicenda all'interno della quale sono scattate nuove accuse perper presunti finanziamenti illeciti all'editoria e per una serie di attività all'estero. La richiesta è stata inviata al Senato per l'autorizzazione all'esecuzione.

De Gregorio, che risulta indagato nella vicenda dallo scorso febbraio, è accusato di truffa e false fatturazioni in concorso con l'ex direttore de "L'Avanti". Tra gli indagati figurano anche altre quattro persone: Antonio Bifano, Vincenzo Ghionni, Roberto Cristiano e Patrizia Gazzulli.



Su Lavitola pende una richiesta d'arresto da parte dei magistrati di Bari, nell'ambito di un'inchiesta partita da una presunta estorsione a Silvio Berlusconi. Altra richiesta di arresto per l'uomo d'affari arriva dai magistrati di Napoli in due inchieste che si lambiscono: una prima per presunti finanziamenti illeciti all'editoria e una seconda sulle attività all'estero in cui sono state formalizzate le accuse di corruzione internazionale, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.



La vicenda dei fondi per l'editoria si concentra sull'erogazione di 23,2 milioni di euro tra il 1997 e il 2009 a favore dell'Avanti a titolo di contributi per l'editoria. Secondo l'accusa questa erogazione era avvenuta attraverso fatture false e con della documentazione che attestava che la società editrice dell'Avanti, la International press - di cui Lavitola è stato amministratore e De Gregorio per l'accusa socio occulto - possedeva i requisiti richiesti rispetto alla tiratura di copie vendute.



De Gregorio: "Mi difenderò con le unghie e con i denti"

"Mi difenderò con le unghie e con i denti", ha dichiarato a caldo il senatore De Gregorio. "Non essendomi mai sottratto all'autorità giudiziaria non capisco quale necessità ci sia di questa misura cautelare", ha aggiunto il parlamentare napoletano.