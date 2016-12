Calcio, addio a Carlo Petrini, il grande accusatore su doping e scommesse

foto Da video Correlati L'ultima intervista a Tgcom24

Calcioscommesse, "nulla è cambiato" 08:19 - E' morto nell'ospedale di Lucca Carlo Petrini, ex attaccante della Roma. Aveva 64 anni. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, ha vestito anche la maglia del Milan e del Torino. Negli ultimi anni era diventato celebre per le pesanti accuse mosse al mondo del calcio in merito a doping e calcioscommesse. Nella sua ultima intervista a Tgcom24 aveva tuonato: "Criminalità e scandalo sui calciatori gay faranno esplodere il calcio".

Cresciuto sulle panchine di Genoa e Lecce, arrivo nel 1968 al Milan di Nereo Rocco, con cui vinse in quella stagione la Coppa dei Campioni. Militò in Torino, Varese, Catanzaro, Ternana e nella Roma di Nils Liedholm durante l'annata 1975-1976. La sua carriera ebbe una battuta d'arresto nel 1979, quando scoppiò lo scandalo del calcioscommesse. Petrini fu ritenuto uno dei calciatori responsabili e venne squalificato per tre anni e sei mesi. Solo dopo l'amnistia, concessa dalla Figc nel 1982 in seguito alla vittoria dell'Italia al Mondiale spagnolo, il calciatore tornò a giocare nel Savona in Serie C2, prima di chiudere con il Rapallo Ruentes.



Nel 2000 Petrini pubblicò la sua autobiografia, intitolata "Nel fango del dio pallone" in cui narrò in prima persona fatti e trascorsi nel mondo del calcio, con la denuncia dell'uso di doping negli anni Sessanta e Settanta. Celebre la sua indagine sulla morte di Denis Bergamini, che diede vita a 'Il calciatore suicidato': Petrini fu tra i primi a mettere in dubbio l'ipotesi di un suicidio del calciatore e a parlare di omicidio. Alla fine di febbraio, nella sua ultima intervista a Tgcom24, aveva parlato di criminalità e omosessualità nel calcio. "Il mondo del pallone - aveva detto - rischia di esplodere per il connubio con la malavita e quando arriverà lo scandalo dei calciatori gay".



Petrini è stato colpito da una grave forma di glaucoma, che gli ha procurato la quasi completa cecità dell'occhio sinistro e la seria compromissione del destro. A detta dei medici che lo hanno curato nel corso degli anni, sottoponendolo a ben cinque interventi chirurgici, la malattia potrebbe essere stata correlata all'assunzione dei tanti farmaci dopanti e non, avvenuta durante la sua carriera sportiva.