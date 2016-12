Meteo, il maltempo non dà tregua alla Penisola

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Non migliora il meteo sull'Italia. Dopo un weekend segnato da pioggia e temperature in picchiata, inizio di settimana ancora fresco e piovoso a causa di un vortice di bassa pressione che insisterà sui mari attorno alla nostra Penisola. Cielo in generale nuvoloso, con acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là gran parte del Centrosud; qualche debole pioggia anche su Emilia, Romagna e pianura lombardo-veneta.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, stazionarie o in lieve calo nel resto d'Italia, e comunque valori al di sotto delle medie stagionali in quasi tutto il Paese. Venti dai quadranti settentrionali, intensi sulla Sardegna, da deboli a moderati altrove.