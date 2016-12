foto Ansa

00:31

- "Ritengo sia mio dovere personale e quello dell'Atalanta prenderci cura per sempre di Maria Carla Morosini, così come avrebbe fatto Piermario se la sua esistenza non fosse stata tragicamente stroncata. Maria Carla Morosini sarà per sempre parte della famiglia atalantina e non dovrà mai preoccuparsi di nulla". Lo ha annunciato il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in una nota pubblicata sul sito della società orobica.