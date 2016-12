L'autopsia verrà effettuata dal dottor Cristian D'Ovidio ma per l'incarico bisognerà attendere lunedì mattina, quando il medico si recherà in Procura per ricevere ufficialmente i quesiti posti dal magistrato. Saranno infatti i quesiti, cioè le cose che il pm vuole sapere sulla morte di Morosini, che chiariranno l'eventuale strategia successiva.



Sulla base della perizia il pm valuterà infatti se esistono gli estremi di un eventuale reato da iscrivere sul fascicolo e gli ipotetici indagati, che per ora non risultano iscritti. La prima ipotesi di reato sarebbe per omicidio colposo. Per ora il fascicolo è stato aperto con la semplice dicitura degli "atti relativi alla morte di Piermario Morosini".



Il nodo che con tutta probabilità il magistrato vuole sciogliere è quello relativo ai soccorsi e alla polemica sulla macchina dei vigili urbani che ha bloccato per qualche minuto l'ambulanza fuori dal campo di gioco. La D'Agostino vuole sapere se il piccolo ritardo è stato fatale a Morosini o se i soccorsi in campo sarebbero stati sufficienti a salvarlo, se fosse stato possibile salvarlo in quel modo.



La fidanzata: "Sorrideva, era bellissimo"

Soltanto domenica sera Anna Vavassori, la fidanzata di Piermario Morosini, accompagnata da alcuni amici, ha lasciato l'obitorio di Pescara, passando da un'uscita secondaria. È toccato a lei l'ingrato compito del riconoscimento della salma del centrocampista del Livorno morto ieri a Pescara. "Era bellissimo, sembrava che stesse sorridente", ha mormorato la ragazza, nei corridoi dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. "Mario amava giocare sotto la pioggia. Il calcio dava un senso alla sua vita: sono sicuro che era felice", ha aggiunto tra le lacrime.



Sotto shock l'agente che ostruì la strada all'ambulanza

E' sotto choc il vigile di Pescara responsabile di aver ostruito con l'auto di servizio l'ingresso dell'ambulanza in campo durante i soccorsi a Piermario Morosini. "E' addolorato, quasi in stato di choc" ha detto il comandante della Polizia municipale della città abruzzese, mentre il sindaco Luigi Albore Mascia ha promesso verità. "Avvieremo un procedimento per assumere dei provvedimenti equi ma inflessibili. Lunedì mattina avrò la relazione di servizio, certo non ci sono giustificazioni se non una grave leggerezza da parte di chi ha lasciato l'auto in quel modo. Però non ha funzionato tutto il dispositivo di sicurezza perché l'agente della polizia municipale è il responsabile principale, ma non l'unico. Io ho la competenza sulla Polizia municipale e lunedì sarà avviato un provvedimento. Le sanzioni vanno dalla sospensione di 10 giorni al licenziamento".



Atalanta: "Ci prenderemo cura della sorella di Piermario"

"Ritengo sia mio dovere personale e quello dell'Atalanta prenderci cura per sempre di Maria Carla Morosini, così come avrebbe fatto Piermario se la sua esistenza non fosse stata tragicamente stroncata. Maria Carla Morosini sarà per sempre parte della famiglia atalantina e non dovrà mai preoccuparsi di nulla". Lo ha annunciato il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in una nota pubblicata sul sito della società orobica.



Livorno, tifosi e squadra piangono Morosini

Striscioni, sciarpe e maglie di tante squadre e qualche coro. Solo a Livorno è stato rotto il silenzio calato improvvisamente ieri sul calcio dopo la morte di Piermario Morosini sul campo di Pescara. Un silenzio deciso dalla Federazione: le immagini de "Il Moro", come lo chiamavano i tifosi del Livorno, che crolla sul campo, prova a rialzarsi due o tre volte e cade nuovamente prima di essere soccorso, sono le uniche passate e ripassate sulle televisioni da uno stadio. Anche a Livorno, però, non c'è stato il fischio di inizio per la partita ma solo le lacrime e la commozione dei tifosi, oltre un migliaio, e dei compagni di Morosini ai cancelli dello stadio diventato meta di un mesto pellegrinaggio davanti agli striscioni appesi fin da ieri sera, a quella maglia amaranto con il numero 25 che Morosini aveva indossato da gennaio scorso quando era arrivato in Toscana, in prestito dall'Udinese. Una maglia che il presidente Spinelli pensa di ritirare, così come ha già deciso di fare il Vicenza dove il centrocampista aveva giocato dal 2007 al 2009. Anche a Udine e a Bergamo, dove Morosini era nato e cresciuto, i tifosi hanno ricordato il giocatore.



Abete: "Estenderemo l'uso dei defibrillatori"

"Non potevamo giocare con questo dolore". Giancarlo Abete esprime così il cordoglio della Federcalcio, spiegando la scelta della Federcalcio di fermare tutti i campionati per la morte di Piermario Morosini. Poi una promessa. "Non dobbiamo commettere l'errore di collegare questa tragedia a una presunta inadeguatezza del sistema, ma neanche venir meno al dovere di migliorare ed evitare che cose come queste non si ripetano più", ha detto. "L'obiettivo della Figc è di estendere l'uso dei defibrillatori sui campi di calcio, intensificando il lavoro di addestramento per preparatori e tecnici, obbligati a seguire corsi di pronto intervento e medicina con l'utilizzo anche dei defibrillatori", ha aggiunto. "Ma la federazione è pronta anche ad accogliere l'idea del nuovo 'pronto soccorso' messo a punto dai medici sportivi - ha concluso -. Tutto quello che è possibile fare lo faremo, ma bisogna vedere poi sul piano pratico".