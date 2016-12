- Hanno vent'anni studiano ma questa domenica, sono, sorridenti, alla cassa di un supermercato a guadagnarsi uno stipendio per non pesare in casa, togliersi qualche capriccio, in attesa, lei di laurearsi in legge per fare il magistrato, e lui di diventare perito informatico. Protagonisti di questa storia Cristina Fregonese e Daniele Zabeo, tra i primi a candidarsi ad uno dei posti di lavoro domenicali messi a disposizione, grazie alle liberalizzazioni, da una catena di supermercati veneziani.

"Servivano addetti e quando la vicenda liberalizzazioni si è stabilizzata è partita una campagna via internet e con pubblicità nei negozi a caccia di studenti delle medie superiori ed universitari, rigorosamente iscritti all'anno 2011-2012, per coprire i 300-400 posti che andranno a regime in estate" spiega Paolo Venturi, direttore marketing del Gruppo, ha messo in moto la macchina.

"Sono fioccate le candidature - rileva Venturi - ed ecco che oggi siamo a quota 9.100 giovani tra i 20 e i 25 anni da selezionare, alcuni sono già inseriti, ma già dalla prossima settimana ne arriveranno altri quattro".

Cristina, occhi azzurri, studia legge a Ferrara con un sogno da magistrato, ha fatto qualche lavoretto in passato poi ha visto la pubblicità. "Ho presentato domanda - racconta - ho fatto il colloquio ed eccomi qui da qualche domenica, prima tra gli scaffali poi alla cassa". "E' un sacrificio - aggiunge - ma lo faccio volentieri, peso meno in famiglia e mi posso permettere qualcosa per me senza dover chiedere nulla a nessuno: ne vale pena".

Daniele, invece, ha una storia particolare. Frequenta le scuole serali perché di giorno si divide tra il lavoro di informatico e la falegnameria in una ditta di serramenti. "La sera vado a scuola in un istituto tecnico per conseguire il diploma e quando ho visto che potevo lavorare anche la domenica - racconta - mi ci sono buttato subito''.