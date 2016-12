foto Tgcom24

- Il presidente della Federazione medico sportiva Maurizio Casasco, dopo la morte di Piermario Morosini, annuncia: "Abbiamo elaborato e brevettato da un anno un pronto soccorso sportivo per la gestione dell'emergenza in campo e siamo pronti a metterlo in pratica". Casasco si è detto anche a disposizione del ministro del Turismo e dello Sport, Piero Gnudi, per ogni chiarimento.