Anche la rete piange "SuPiermario"

- Pochi minuti dopo l’annuncio della morte in ospedale del giocatore del Livorno la rete mosra il suo cordoglio. Su twitter gli utenti si uniscono in un unico grande cinguettio in memoria di Morosini. L’hashtag #morosini diventa un trend topic in Italia, Spagna, Francia, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Colombia, Indonesia, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Venezuela.

Tweet dall'Italia

Morto seguendo la sua, nostra, grande passione..addio #morosini#lavitaèingiusta - Alessandro

È morto Morosini. È assurdo accettare una cosa del genere - Vittorio

Pazzesco, Morosini è morto in campo. Speravamo fino all'ultimo in un miracolo come per Muamba. Dolore, silenzio e preghiera - Federico

Avrei voluto sentire parlare di lui per un eurogol, e non per un arresto cardiaco - Daniele

Nubi sempre più nere sul calcio. RIP - Andrea

non si può morire a 25 anni su un campo da calcio. Lo sport si interroghi. I medici rispondano - Giuliano

Tweet in inglese

Terrible news. RIP Piermario Morosini - Amy, Birmingham

Oh no. Once again football is insignificant. RIP Piermario Morosini. Dies after collpsing on the pitch for Livorno - Russel, Scozia

Devastating news; thoughts with his family, friends and club. How much tragedy has football seen in the last year? - Gooner, Londra

Tweet in spagnolo

Deja en paz Morosini - Francisco, Valladolid

Morosini DEP, uno màs en una lista que es demasiado larga - Javier, Toledo

Otro que nos deja, Morosini , jugador del Livorno ha fallecido. Poco que decir. Descanse en paz - Pedro, Spagna