- Era stato dimesso dopo quattro giorni di ricovero perché sembrava 'guarito'. La notte era andato a dormire nel lettone dei genitori, ma verso le 8 di mattina la ferale scoperta: il piccolo non respirava più. Inutile stavolta la corsa in ospedale: Emanuele, 4 anni, non ce l'ha fatta. La tragedia a Pontedera, in provincia di Pisa, ma è giallo sul malore del bimbo.

Il piccolo era stato dimesso dall’ospedale il giorno precedente al suo decesso dopo 4 giorni di ricovero. Il pomeriggio di Pasquetta, si era sentito male: “Sospetta crisi convulsiva”, diceva il referto. Dopo una serie di esami che hanno avuto tutti esito negativo, è stato rimandato a casa, anche se non si era capito cosa potesse aver causato il malore accusato lunedì scorso. Così come un mistero sono le cause del decesso: bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia.

Tra l'altro, il piccolo Emanuele, nonostante i suoi quattro anni, era già noto in paese per una serie di episodi 'sfortunati'. La sua famiglia gestisce una pizzeria: proprio qui, a maggio dello scorso anno, cadde dalla finestra della stanza dei genitori, al piano superiore del locale. Un volo di quattro metri: il corpicino di Emanuele finì davanti all’ingresso del ristorante, mentre la mamma era in bagno e le due sorelle, più grandi, intente a fare altro. Fu portato in elicottero al Meyer di Firenze e dopo qualche giorno, dimesso. Ma questo non è stato l’unico incidente successo ad Emanuele: in un’altra occasione si ferì in maniera seria una mano, finita tra le lame, in funzione, di un frullatore domestico.