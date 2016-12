Ancora pioggia anche nel fine settimana

foto Meteo.it Correlati Pioggia e vento: arriva Lucy, il miniciclone

La situazione in Europa 07:19 - Il sole ancora non ne vuol sapere di tornare a far capolino sull'Italia: l'intenso vortice di bassa pressione formatosi venerdì in prossimità della Sardegna insisterà anche sabato sulla nostra Penisola, sempre accompagnato da piogge su gran parte del Paese. Domenica ancora nuvole su gran parte del Paese, con piogge soprattutto al Nord e Isole, per un'altra perturbazione che arriverà sui mari attorno alla nostra Penisola già alla fine di sabato.

Sabato ampie schiarite sulle Isole con le ultime piogge al mattino in Sicilia. Molte nubi invece sul resto d'Italia con piogge su quasi tutte le regioni ad eccezione dell'estremo Nordest; le piogge saranno particolarmente intense con forti temporali in molte regioni del Centrosud peninsulare. Nuove nevicate sulle Alpi ma solo al di sopra di 1.400-1.500 metri. Temperature quasi invariate. Venti forti al Sud e Isole.



Domenica molte nubi e piogge diffuse al Nord, Calabria e Isole, con nevicate sulle Alpi oltre 1.500 metri; nuvole anche sul resto d'Italia ma alternate a sprazzi di tempo bello e con pochi brevi acquazzoni qua e là. Temperature in rialzo in gran parte del Centrosud. Venti per lo più moderati.