- E' arrivato all'aeroporto di Malpensa (Varese) Paolo Bosusco, la guida turistica sequestrata in India dai ribelli maoisti il 14 marzo e liberato ieri. Bosusco è partito stamani da New Delhi, in India, con un volo di linea. Ad attenderlo a Malpensa ci sono il padre Azelio e i familiari arrivati dal Piemonte.