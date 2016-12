Inchiesta sulla Maugeri, sei arresti eccellenti: "Distratti 56 milioni, peggio del San Raffaele"

foto Ansa 15:32 - E' stato arrestato dalla Gdf l'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia Simone (Dc negli anni '90) per aver distratto dalla Fondazione Maugeri 56 milioni di euro. La Procura di Milano ha disposto poi la custodia cautelare per il direttore amministrativo della Maugeri Passerino, il consulente Mozzali, il commercialista Massimo e per Daccò. L'inchiesta nasce da documenti dello stesso Daccò, già in carcere per l'inchiesta sul S. Raffaele. - E' stato arrestato dalla Gdf l'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia Simone (Dc negli anni '90) per aver distratto dalla Fondazione Maugeri 56 milioni di euro. La Procura di Milano ha disposto poi la custodia cautelare per il direttore amministrativo della Maugeri Passerino, il consulente Mozzali, il commercialista Massimo e per Daccò. L'inchiesta nasce da documenti dello stesso Daccò, già in carcere per l'inchiesta sul S. Raffaele.

Con l'ex assessore alla Sanità Simone, sono stati anche il direttore amministrativo della Fondazione, Costantino Passerino, il presidente della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri, Pierangelo Daccò, Claudio Massimo e Gianfranco Mozzali, entrambi consulenti della fondazione che opera nel settore della sanità privata. Maugeri è stato posto ai domiciliari. Tutti e 5 gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere aggravata dal carattere transazionale e finalizzata al riciclaggio, appropriazioni indebite pluriaggravate, frode fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.



Indagine partita da una costola del S.Raffaele

L'indagine è nata da una "costola" dell'inchiesta sul San Raffaele. In particolare gli inquirenti, analizzando i documenti di Pierangelo Daccò (indagato anche per il dissesto del San Raffaele) hanno ricostruito il presunto giro illecito di fatture e rimborsi. I fatti contestati vanno dal 2004 al 2011. L'inchiesta è stata coordinata dai pm Luigi Orsi, Laura Pedio, Antonio Pastore e Gaetano Ruta mentre i provvedimenti di arresto sono stati firmati dal gip Vincenzo Tutinellli.



Irreperibile il presidente Maugeri: per lui i domiciliari

Umberto Maugeri, presidente dell'omonima fondazione, per il quale è stato emesso un ordine di custodia cautelare ai domiciliari, è irreperibile e si troverebbe all'estero. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Gli investigatori ritengono però che l'indagato rientrerà presto in Italia. Il gip di Milano Vincenzo Tutinelli ha disposto una misura cautelare più lieve per Maugeri, ultrasettantenne, rispetto agli altri 4 arrestati.