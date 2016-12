Dal 23 aprile anche i 17enni in auto

foto LaPresse 14:57 - Dal 23 aprile anche in Italia i minori che abbiano compiuto 17 anni potranno iniziare a cimentarsi con la guida di un'automobile, così da arrivare con maggiore esperienza a cimentarsi con l'esame necessario per conseguire la patente B. I minorenni dovranno però essere in possesso della patente A1 per i motocicli ed essere affiancati in auto da un tutor designato. Le nuove norme sono previste dal Codice della strada. - Dal 23 aprile anche in Italia i minori che abbiano compiuto 17 anni potranno iniziare a cimentarsi con la guida di un'automobile, così da arrivare con maggiore esperienza a cimentarsi con l'esame necessario per conseguire la patente B. I minorenni dovranno però essere in possesso della patente A1 per i motocicli ed essere affiancati in auto da un tutor designato. Le nuove norme sono previste dal Codice della strada.

La novità riguarda l'obbligo di formazione in auto: i minorenni interessati, per poter praticare la "guida accompagnata", devono prima frequentare un corso di almeno 10 ore di lezioni di guida in autoscuola, di cui 2 in visione notturna e 4 tra autostrada e strade extraurbane. Dopo questo corso, il minore potrà cimentarsi alla guida dell'auto, sempre accompagnato da una persona (il genitore può designare al massimo tre accompagnatori).



Per poter effettuare questo tipo di pratica è necessario rivolgersi alla Motorizzazione. Una volta esplicate le varie pratiche, gli uffici rilasciano la ricevuta che consente di iscriversi al corso di formazione presso un'autoscuola. I 17enni potranno quindi guidare gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, rapporto potenza/tara non superiore a 55 kW/tonnellata e potenza massima di 70 kW.