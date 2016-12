foto Ansa Correlati Lega, espulsi Rosy Mauro e Belsito<br>Bossi: "Renzo ha preso soldi? Li restituirò" 13:30 - Per ora siamo al “tirato in ballo”. Niente avviso di garanzia, niente di nero su bianco. Ma nell’inchiesta sulla Lega c’è anche il nome di Roberto Calderoli, ex ministro e ora triumviro del Carroccio post-Bossi. In una intercettazione l'ex responsabile amministrativa di via Bellerio, Nadia Dagrada, dice parlando con Belsito: ''E invece quelli di Cald (ndv Calderoli) come li giustifico quelli?''. L'ex ministro: "Ben vengano gli accertamenti" - Per ora siamo al “tirato in ballo”. Niente avviso di garanzia, niente di nero su bianco. Ma nell’inchiesta sulla Lega c’è anche il nome di Roberto Calderoli, ex ministro e ora triumviro del Carroccio post-Bossi. In una intercettazione l'ex responsabile amministrativa di via Bellerio, Nadia Dagrada, dice parlando con Belsito: ''E invece quelli di Cald (ndv Calderoli) come li giustifico quelli?''. L'ex ministro: "Ben vengano gli accertamenti"

E gli investigatori annotano proprio il nome ''Calderoli'' tra i soggetti destinatari di ''rilevanti somme di denaro (...) utilizzate per sostenere esigenze personali (...) estranee alle finalita' ed alle funzionalita' del partito Lega Nord''.



La replica del triumviro

Non si fa attendere la presa di posizione di Calderoli: "Dopo i contenuti emersi dalle intercettazioni gli accertamenti dei magistrati sono un atto dovuto e da me auspicato, perché dopo il fango mediatico che mi e' gia' stato gettato addosso non vedo l'ora che si arrivi all'accertamento della verita' e aggiungo che sono fin da ora a completa disposizione degli inquirenti, per fornire qualunque elemento possa condurre alla verita', ma quella vera".