- Accoltella il fratello al culmine di un litigio avvenuto fra le mura domestiche. E' accaduto a Salerno dove un uomo di 37 anni, G.L., incensurato è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate per aver sferrato una coltellata al fratello 47enne dopo un litigio scoppiato per futili motivi. La vittima ha una ferita a un braccio e non è grave.