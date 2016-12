foto Ansa Correlati Caso escort, il pm chiede l'arresto di Lavitola

21:29 - Panama, Brasile, medio Oriente: dopo otto mesi di latitanza in mezzo mondo, lunedì Valter Lavitola torna in Italia per costituirsi e affrontare la giustizia italiana. Lo hanno rivelato fonti molto vicine all'ex direttore de l'Avanti finito al centro dello scandalo Tarantini e della presunta estorsione a Berlusconi. Ma Lavitola non tornerà a mani vuote, in questi mesi ha preparato un dossier che è pronto a pubblicare se si renderà necessario.

"Dopo aver sistemato le sue cose, è sereno e tranquillo", ha assicurato all'Ansa la fonte di fiducia che lo conosce da anni. In effetti, già in un suo comunicato dello scorso dicembre, Lavitola si era detto convinto della necessità di rientrare in Italia "per chiarire ciò che mi vede indagato". Avvertendo però: "Le mie disponibilità economiche non mi consentiranno di vivere di rendita e, quindi, bisogna che mi rimanga qualcosa per quando questa storia sarà finita".



Insomma in questi mesi si è dato da fare per "blindare" i suoi beni. Soprattutto in Brasile. Anche se, stando alle indiscrezioni, non gli sarebbe stato proprio facile. D'altra parte si è "blindato" anche per l'accusa di estorsione in concorso con i coniugi Tarantini ai danni dell'ex premier Silvio Berlusconi, poi derubricata dal Tribunale del Riesame di Napoli a induzione a rendere dichiarazioni false o mendaci nell'inchiesta pugliese sulle escort.



Con un sostanzioso dossier messo a punto a Buenos Aires con video, intercettazioni e documenti. "Lo ha rinchiuso in una cassaforte all'estero", ha precisato la stessa fonte. In tutto questo tempo, Lavitola si è sempre mantenuto in contatto con i suoi legali, che lo hanno raggiunto due volte, a Buenos Aires e nella proprietà agricola di un suo amico italo-argentino, situata a Salta, oltre mille chilometri dalla capitale. Dove, peraltro, il faccendiere ha trascorso gran parte del soggiorno argentino, feste di fine anno incluse.



Nel suo comunicato di dicembre, Lavitola aveva comunque ammesso: "E' chiaro che il mio rientro in Italia significa entrare in carcere. Non so per quanto, ma mi preparo al peggio". Si vedrà. Ma chi gli è al fianco in queste ultime ore, lo descrive appunto "sereno". Perché, gli avrebbe precisato lui stesso, "non ho niente da nascondere".