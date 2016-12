foto LaPresse

- Non solo "spettava" alla procura di Milano indagare sull'allora premier Berlusconi per un reato di natura "comune", senza trasmettere gli atti al tribunale dei ministri, ma era "costituzionalmente obbligata" ad agire in questo modo. Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza con la quale il 14 febbraio ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera nei confronti della procura di Milano sul cosiddetto caso Ruby.