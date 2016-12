- Nuovo affondo della Margherita contro Luigi Lusi. I legali del partito hanno infatti depositato alla procura di Roma una relazione dell'avvocato Vincenzo Donnamaria, del professor Salvatore Patti e del dottor Roberto Montesi in cui si evidenziano "artifici contabili adottati dall'ex tesoriere per occultare le sue appropriazioni a danno della Margherita".

Nella relazione elaborata da alcune società di revisione contabile, a cui si era rivolta la Margherita per far verificare gli aspetti amministrativo-contabili del partito all'indomani dello scandalo, si evidenziano le procedure utilizzate da Lusi per occultare i prelievi illeciti. Secondo i due legali sarebbero 22 le voci di contabilità manipolate, nelle quali sarebbero state occultate le somme sottratte dall'ex tesoriere.