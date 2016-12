Calabria, il sindaco Lanzetta ritira le dimissioni e torna a Monasterace, ma "con riserva"

La Lanzetta ha annunciato la decisione in conferenza stampa ma ha tenuto a precisare che il suo ritorno non è definitivo. "Ritiro le dimissioni, ma con riserva". Visti i numerosi atti intimidatori che ha dovuto subire in questi anni sembra chiaro il motivo per cui la Lanzetta non appare così sicura della sua decisione. Il ritiro delle dimissioni è stato accolto con plauso da Bersani, segretario di partito del sindaco, da molti esponenti politici e dalle istituzioni.