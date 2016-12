foto Ansa

13:05

- Secondo quanto denunciato da alcuni sindacati, i lavoratori della Sirti sono stati caricati dalla polizia mentre manifestavano davanti al ministero del Lavoro, a Roma. "La polizia - si legge in una nota di Fiom, Fim e Uilm - li ha caricati, manganellandoli". Erano circa 300 le persone che stavano partecipando a un presidio alla sede di via Fornovo per protestare contro il piano di riorganizzazione aziendale. Un lavoratore sarebbe finito in ospedale.