foto LaPresse 11:02 - Il web si preoccupa del futuro di Renzo Bossi e, dopo le dimissioni dal Consiglio regionale della Lombardia, si scatena per trovargli un nuovo lavoro. In prima linea il popolo di Twitter, che ha eletto #TrotaNewJob trend del giorno. Le proposte vanno da "parafulmine al Pirellone" a "stagista nelle miniere di sale". C'è chi alimenta le polemiche e lo vuole "naufrago nell'isola dei Tesorieri" e chi lo vede bene come "addestratore di vongole".

Le abilità del Trota, a guardare i tweet, non sembrano precludergli nessuna carriera. Qualcuno consiglia di fare il "raccoglitore di mutande di Sumo dopo gli incontri", altri il "macellaio di bovini in India", il "maggiordomo di Yossou n'Dour", "l'annusatore di ascelle dopo un esercizio fisico per valutare l'efficacia di un deodorante" o il "crash tester di qualsiasi cosa". Qualche "simpatizzante" lo indirizza verso le risaie della bassa padania, qualche altro verso la foresta di Nottingham in veste di sceriffo.



A difendere il Trota pochi sporadici avventori, come per esempio @amicoinviaggio: "Però un po' pesante questo #TrotaNewJob. Voi siete tutti professionisti affermati? Lui sarà pure una capra ma il mondo non è solo dei primi", afferma. Il suo appello moralista cade però nel vuoto. "Non capisco perché #TrotaNewJob - si chiede un utente -. Non dovrebbe forse essere #TrotaFirstJob?".