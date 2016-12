foto LaPresse 17:53 - Addio alla discoteca il sabato notte. La domenica, i giovani, pensano a lavorare. Lo dimostra una nuova iniziativa dei supermercati Pam che, approfittando delle liberalizzazioni, ha deciso di aprire i suoi punti vendita nel weekend e ha avviato una campagna di reclutamento tra gli studenti. La proposta prevede un solo giorno di lavoro alla settimana, la domenica, e ha scatenato una vera corsa al posto di lavoro: già 5mila le candidature. - Addio alla discoteca il sabato notte. La domenica, i giovani, pensano a lavorare. Lo dimostra una nuova iniziativa dei supermercati Pam che, approfittando delle liberalizzazioni, ha deciso di aprire i suoi punti vendita nel weekend e ha avviato una campagna di reclutamento tra gli studenti. La proposta prevede un solo giorno di lavoro alla settimana, la domenica, e ha scatenato una vera corsa al posto di lavoro: già 5mila le candidature.

La scelta dell'azienda, racconta il Corriere della Sera, permette ai responsabili dei supermercati di assumere giovani studenti part time per un turno di otto ore, con un guadagno medio mensile che, per quattro giornate di lavoro, si aggirerebbe intorno ai 400 euro. Con la possibilità poi di crescita all'interno del gruppo. "Se terminati gli studi vorrai continuare a lavorare con noi e ampliare le tue responsabilità, ti offriremo la possibilità di farlo", la promessa del datore di lavoro nell'annuncio.



Il profilo richiesto non pone particolari vincoli: le mansioni sono quelle base, cassieri e addetti al punto vendita. E' necessario essere studenti "tenaci che si impegnano per raggiungere i loro obiettivi, che mettono passione in quello che fanno e che sono attratti dalla prospettiva di fare un'esperienza nel commercio". A un mese dall'avvio del reclutamento, le domande arrivate sono tra tre e cinque mila.



