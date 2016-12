foto Meteo.it Correlati Mini-ciclone in arrivo venerdì

15:43 - Oggi giornata di tregua dal maltempo, con temporaneo rialzo della pressione e delle temperature, prima dell'arrivo di un intenso vortice di bassa pressione che fra domani e gran parte del fine settimana porterà sull'Italia molte piogge e venti molto forti soprattutto su Tirreno, Isole ed estremo Sud. Venerdì, poi, è previsto l'arrivo di un ciclone sul Centro-Sud Italia.

Quindi la giornata di oggi sarà discreta in gran parte dell’Italia con ampie zone soleggiate soprattutto sulle regioni settentrionali e del versante adriatico. Nuvolosità irregolare sul settore occidentale della penisola dove comunque non mancheranno le schiarite con qualche piovasco solo su Alpi Centrali e Occidentali e tra l’entroterra ligure e l’alta Toscana.



Temperature ovunque in rialzo di qualche grado e in generale intorno a valori normali per il periodo: massime gradevoli, per lo più comprese fra 15 e 20 gradi ma con punte anche di 22-23 gradi nelle Isole e sul medio versante adriatico. Moderati venti meridionali sui mari di ponente.



Ciclone in arrivo

Da venerdì arriverà sull'Italia un Ciclone mediterraneo, impropriamente chiamato mini-ciclone. Questa profonda depressione inizierà a colpire la Sardegna e porterà, nella sua area di influenza, intense piogge, possibili nubifragi e forti venti che soffieranno a più di 80 km/h. Si sposterà tra venerdì e sabato verso il centro-sud della nostra Penisola determinando una situazione di allerta meteo.