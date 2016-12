No Tav, tolti i blocchi sulla A32

foto LaPresse Correlati Scatta l'ora degli espropri

11:07

- E' durato tutta la notte ma ha finalmente avuto termine in mattinata il blocco dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Gli attivisti del movimento No Tav hanno liberato l'arteria all'altezza della galleria di Prapontin, a Bussoleno (Torino). La polizia e i tecnici della Sitaf, la società che gestisce la tratta autostradale, sono al lavoro per riaprire il tratto stradale al traffico al più presto.