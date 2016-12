Fondi Tanzania, Belsito: "Bossi e Tremonti d'accordo su investimento all'estero"

foto Ansa 00:40 - In una intercettazione l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, avrebbe affermato sul denaro finito in Tanzania che "sia Bossi che Tremonti erano d'accordo sul fatto che la Lega, con l'operazione, avesse voluto diversificare i loro risparmi". Lo si legge in un'informativa della Dia. Belsito aggiungeva che gli importi bonificati erano in bilancio anche perché nel 2009-2010 la Lega aveva chiuso in attivo di 16,5 milioni. - In una intercettazione l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, avrebbe affermato sul denaro finito in Tanzania che "sia Bossi che Tremonti erano d'accordo sul fatto che la Lega, con l'operazione, avesse voluto diversificare i loro risparmi". Lo si legge in un'informativa della Dia. Belsito aggiungeva che gli importi bonificati erano in bilancio anche perché nel 2009-2010 la Lega aveva chiuso in attivo di 16,5 milioni.

La telefonata a Bonet del 10 gennaio

Il dialogo telefonico tra Belsito e l'imprenditore Stefano Bonet, suo "socio", si svolge il 10 gennaio 2012, dopo che la notizia dei fondi della Lega transitati su conti a Cipro ed in Tanzania è stata pubblicata dal Secolo XIX. L'ex tesoriere del Carroccio dichiara al suo interlocutore che Bossi e Tremonti erano d'accordo a diversificare. Ma i due non sanno di essere intercettati dagli uomini della Dia di Reggio Calabria che per conto della Dda li stanno controllando ormai da mesi.



"Sia Bossi che Tremonti d'accordo su diversificazione fondi all'estero"

Le parole di Belsito vengono così sintetizzate nell'informativa della Dia per il pm Giuseppe Lombardo: "Sia Bossi che Tremonti erano d'accordo sul fatto che la Lega Nord, con l'operazione, avesse voluto diversificare i loro risparmi". Belsito aggiunge "che gli importi bonificati erano riportati in bilancio anche perché, con il 2009 e il 2010, il movimento politico aveva chiuso con un attivo di 16,5 milioni di euro".



Tremonti: "Fondi in Tanzania? L'ho saputo dai giornali"

Giulio Tremonti, chiamato in causa da Francesco Belsito, ha subito replicato dicendo di avere appreso delle operazioni "solo dai giornali", riservandosi di querelare Belsito. "Solo dai giornali ho avuto notizia delle operazioni tanzanesche che sarebbero state organizzate dal signor Belsito Francesco - ha detto l'ex ministro dell'Economia-. Non ho mai formulato commenti a riguardo, non avendone titolo. Mi riservo di querelare" ha concluso.



"Bossi mi vietò di rilasciare interviste"

Belsito aggiunge "che Bossi gli aveva fatto divieto di rilasciare interviste e l'indomani avrebbe visto Paolo Scala per cui invitava Bonet a essere presente all'incontro". Paolo Scala è ritenuto dagli inquirenti il promotore finanziario dell'operazione e artefice del trasferimento dei fondi su Cipro, dove vive, ed in Tanzania.



"Bossi dispiaciuto"

Ed alla domanda di Bonet su cosa Bossi pensi della vicenda e "della campagna mediatica negativa che era stata montata", Belsito risponde che "ne era dispiaciuto".



Belsito alla moglie: "Bossi pronto a difendermi"

In un'altra conversazione telefonica con la moglie, l'ex tesoriere della Lega il 15 febbraio, scrive la Dia, informa la donna "sull'esito della cena avuta con Umberto Bossi il quale si era dichiarato pronto a difenderlo".



Fondi in Tanzania nella mail di Bonet

Quanto all'operazione dei fondi all'estero, viene spiegata da Bonet in una mail inviata il 17 febbraio a Lubiana Restaini, dipendente del Comune di Cori (Latina) e distaccata al Parlamento. "Aggiornandoti dello stato dell'arte in merito ai fondi Tanzania, ti informo che: la tranche da 4,5 mln di euro è rientrata senza spese e commissioni già la settimana scorsa; abbiamo ricevuto le ufficiali richieste dei tre consiglieri di amministrazione, come definito, per provvedere a chiudere anche la seconda tranche da 1,2 milioni di euro; ci sono giunte solo per email e formalizzeremo recapito di destinazione ufficiale". Bonet si lamenta però che nella documentazione "non si fa cenno alla nostra posizione, né tanto meno a ristorno di anticipi erogati a Belsito. Pertanto suggerisco di riconoscere la collaborazione di Bonet e di Scala alla miglior risoluzione dell'equivoco". In precedenza, però, lo stesso Bonet, parlando il 3 febbraio con colui che per gli inquirenti reggini è uno dei riciclatori del denaro che la cosca di 'ndrangheta dei De Stefano ricava dagli affari illeciti, Romolo Girardelli, "l'ammiraglio", aveva detto di avere visto Roberto Castelli aggiungendo - scrivono gli uomini della Dia - che lo stesso Castelli "gli avrebbe riconosciuto le spese di rientro dei fondi che a suo dire ammontavano intorno al 2 o 3% del valore del capitale ed aggiungeva peraltro che lo stesso Belsito si era impegnato a pagarle".