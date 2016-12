foto Ap/Lapresse

14:01

- Nuova bufera sulla Lega Nord, questa volta in Emilia-Romagna. Dopo l'indagine avviata dalla Procura di Bologna su presunti fondi neri e irregolarità nella gestione del bilancio del partito, la Procura di Reggio Emilia ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati. L'inchiesta è scattata dopo l'esposto di Marco Lusetti, ex vicesegretario per l'Emilia espulso dal Carroccio.