- Fatture, ricevute, bonifici bancari, estratti conto e notifiche di contravvenzioni. La scritta in grassetto sulla cartella trovata nella cassaforte dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito è "The Family", più sotto i nomi Umberto Sirio Renzo e un solo cognome, quello di Bossi. Spuntano 1500 euro per il dentista del Senatur e altri euro per il Trota. All'interno una sottocartella con il nome "Umberto".

Spunta una cartellina "Umberto"

"Cartellina Umberto". Così è denominato un fascicolo contenuto all'interno della cartella. La scritta e' vergata a mano, con un pennarello o una matita. Nella cartellina, documenti relativa a bonifici ed estratti conto bancari di Umberto Bossi e delle moglie, oltre alla rendicontazione di spese mediche,come quelle del dentista.



Le multe pagate al Trota

Dalle casse del Carroccio provenivano i soldi per il pagamento delle contravvenzioni stradali contestate a Renzo Bossi, proprietario di una Audi A6 che ha collezionato una serie notevole di multe. A rilevare le infrazioni, dall'eccesso di velocità sulle autostrade al transito in centri storici chiusi al traffico alla sosta sul marciapiede, polizia stradale e vigili urbani di Bologna, Modena, Milano, Rovigo, Vicenza, Padova. Spesso sui verbali trasmessi a Belsito, evidentemente per i pagamenti, il tesoriere annotava la località e il motivo della presenza nella zona: Festa Lega Nord Ferrara, Festa Lega Nord Bologna, ''PRANZO CON DOTT PANINI ROSI MAURO ANGELO ALESSANDRI''. Si e' scoperto, a tale proposito, che una collaboratrice del tesoriere, Tiziana Vivian, ha adoperato la carta intestata della Presidenza del Consiglio per trasmettere a un consulente l'elenco delle multe contestate a Renzo Bossi.

Novemila euro per il naso di Sirio Bossi

Una parte dei documenti contenuti nella cartella sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri nella cassaforte di Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega, è rappresentata da fatture e bonifici per spese mediche. C'è, tra l'altro, un bonifico di 9901,62 euro partito dal conto della Lega Nord presso la filiale di Roma del Banco di Napoli a favore degli Istituti di ricovero e cura dove e' stato operato al setto nasale Sirio, figlio del leader della Lega Umberto Bossi. Nel fascicolo ci sono anche le fatture e la documentazione emessa dalla clinica. Tra i documenti vi è anche la fattura emessa dal dentista di Umberto Bossi per un importo di 1500 euro.



Bonificoper la polizza della casa di Bossi

Un bonifico da 779,38 euro per il pagamento della polizza sulla casa di Bossi diretto a una compagnia assicurativa e che ha come ordinante la Lega Nord. E' uno dei documenti che si trova inserito nella cartella The Family,. Il fax con conferma di pagamento partì dalla segreteria particolare dello stesso Belsito, all'epoca Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri.



Stessa data tasse Bossi e assegno Belsito

Un assegno del Banco di Napoli da 2.000 euro firmato da Francesco Belsito in qualità di segretario amministrativo federale del Carroccio e, nella stessa data, il 17 luglio 2010, presso la stessa banca, il pagamento di alcune tasse a carico di Umberto Bossi per un ammontare di circa 1.300 euro.