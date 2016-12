Meteo, tutta l'Italia nella morsa del maltempo

foto Meteo.it Correlati L'Italia nella morsa del maltempo

Le previsioni meteo in diretta

Maltempo in tutta Italia a causa di una perturbazione che si allontanerà stanotte. Domani quindi il maltempo concederà una tregua. Venerdì un intenso vortice di bassa pressione darà inizio a una fase di forte maltempo con piogge abbondanti e insistenti soprattutto al Centrosud, con venti di tempesta e mareggiate.

Piogge e rovesci diffusi nella prima parte della giornata, forti al Nord, con dei temporali nelle regioni tirreniche, ma dal pomeriggio possibili anche su Venezie ed Emilia Romagna. Nevicate sulle Alpi fino a 1000-1300 metri.



Dal pomeriggio piogge in attenuazione in Piemonte e Liguria. In serata piogge e rovesci insisteranno solo al Nordest e nel basso versante tirrenico. Temperature sotto la norma al Centronord, più miti al Sud.Forti venti ovunque.