Esclusivo: Renzo Bossi: Mi dimetto 15:36 - Alessandro Marmello, l'autista di Renzo Bossi, per circa un'ora ha spiegato ai pm milanesi di aver tenuto la cassa dei soldi che gli erano stati anticipati dal partito in contanti per gestire le spese quotidiane di Renzo Bossi. Questo, ha aggiunto, era un sistema usato anche dai suoi predecessori.

Marmello ha lavorato per circa un anno come autista e bodyguard del figlio del senatur e ha in sostanza confermato davanti al pm Paolo Filippini, uno dei titolari dell'inchiesta milanese insieme all'aggiunto Robledo e al pm Pellicano, le accuse già da lui riportate nell'intervista al settimanale Oggi.



"Mille euro a botta per Renzo"

Davanti agli inquirenti l'ex autista ha chiarito che era lui a tenere la "cassa" dei soldi per le spese di mantenimento e di vita quotidiana del figlio del leader del Carroccio. In un'ora di deposizione Marmello ha ricostruito che dall'ex tesoriere delpartito Francesco Belsito e dalla responsabile amministrativa Nadia Dagrada e da altre persone che gestivano il denaro del Carroccio aveva ricevuto l'incarico di prelevare soldi in contanti, in genere mille euro a volta, come anticipo di spese per il mantenimento, una sorta di "indennizzo", per Renzo Bossi, spese che andavano dai pranzi alle cene fino alla benzina e ad altre spese per l'auto, come il lavaggio.



Nessun limite di spesa per il figlio del capo

L'ex autista di Bossi jr ha chiarito che non c'era un "tetto" di spesa e che ogni volta che i soldi in contanti per le esigenze quotidiane del figlio del leader erano finiti, lui si ripresentava dagli amministratori per prelevarne altri.



Video dati ai media per "tutelarsi"

Marmello ogni volta portava all'amministrazione ricevute e "giustificativi" per le spese e i costi di mantenimento di Renzo Bossi. L'ex bodyguard ha raccontato inoltre che la stessa cosa avevano fatto prima di lui i suoi predecessori. I video, pubblicati sul sito di Oggi e acquisti dalla Procura di Milano, sarebbero stati girati, stando a quanto ha messo a verbale Marmello, quattro o cinque mesi fa e poi consegnati al settimanale, anche per tutelarsi, alcuni giorni fa.