Meteo: oggi sole al Sud, al Nord pioggia in arrivo

L'alta pressione concede una breve fase di bel tempo al Centro-sud, mentre la perturbazione atlantica ha già raggiunto con la parte più avanzata il Nord e porterà maltempo soprattutto tra stasera e domani su quasi tutta l'Italia. Giovedì il maltempo concederà una breve tregua, ma venerdì un'intensa depressione investirà soprattutto le Isole e il Centro-sud.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e in Toscana, con le prime piogge in Liguria, nel pomeriggio anche in Piemonte, nevicate sulle Alpi occidentali a 1400 metri. Bel tempo nel resto dell’Italia. Da stasera le piogge si intensificano e si estendono a tutto il Nord, a Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, con possibili temporali nella notte in Liguria. Temperature in rialzo al Nord-est e al Centro-sud, anche oggi inferiori alla norma invece al Nord-ovest. Venti moderati meridionali su Mar Ligure, alto Tirreno e Sardegna.



La tendenza

Dopo la breve tregua di queste ore, caratterizzata tuttavia da temperature molto basse, a tratti su livelli invernali, ricomincerà dunque un viavai di perturbazioni che determineranno piogge localmente abbondanti. Le giornate più critiche saranno probabilmente quelle di venerdì e sabato, con temporali e venti forti. La giornata di domani vedrà in gran parte del Paese condizioni di maltempo con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est e particolarmente intensi al nord e regioni tirreniche. In serata tendenza verso un graduale miglioramento della situazione nelle zone occidentali.



Temperature in rialzo, specie quelle mattutine; massime ancora inferiori alla norma in molte zone del Centronord. Venti in notevole rinforzo.



Giovedì sarà una giornata di tregua dove il sole si farà rivedere tra le nuvole. Venerdì arriverà un nuovo forte peggioramento, determinato da un profondo vortice depressionario che porterà piogge intense, temporali e venti burrascosi con raffiche fino a 80-120 Km/h. Forte rischio quindi di mareggiate. Sabato questa perturbazione indugerà sull’Italia causando ancora forte maltempo. Domenica i fenomeni tenderanno parzialmente ad attenuarsi.