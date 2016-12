Lega, i fondi finiti a Cipro e in Norvegia mentre la banca della Tanzania li rispediva al mittente

Le tre Procure di Milano, Reggio Calabria e Napoli stanno cercando di ricostruire i fitti rapporti della Lega con ambienti della criminalità organizzata che avrebbero come protagonista e perno l'ex tesoriere del partito, Francesco Belsito.



Secondo il Corriere della Sera, dei sette milioni di euro trasferiti all'estero tra dicembre e gennaio, cinque sarebbero stati depositati su un conto corrente di una banca di Nicosia, a Cipro e due in un istituto di credito del Nord Europa, probabilmente in Norvegia. Il passaggio sarebbe stato individuato dai carabinieri del Noe, su incarico della Procura di Napoli.



I pm napoletani Vincenzo Piscitelli, Henry John Woodcock e Francesco Curcio ipotizzano anche un giro di tangenti. Belsito avrebbe avuto, per il tramite dell'imprenditore veneto Stefano Bonet rapporti ad alto livello: da Fincantieri al Vaticano. Per il Corriere Bonet avrebbe versato un milione e 250 mila euro a Lorenzo Borgogni, all'epoca responsabile del settore relazioni istituzionali di Finmeccanica. Denaro fatto rientrare in Italia da Borgogni grazie allo scudo fiscale.



Repubblica poi traccia le relazioni pericolose del Carroccio con ambienti delle cosche calabresi e dell'eversione nera. Sempre Belsito avrebbe avuto come "socio" Romolo Gilardelli che il quotidiano ricorda essere stato inquisito dieci anni fa nell'inchiesta "Nizza". L' "ammiraglio", secondo quell'inchiesta, avrebbe favorito la latitanza del boss della 'ndrangheta Salvatore Fazzalari, ed aveva rapporti con il boss Paolo Martino, esponente storico della 'ndrangheta al Nord, già sospettato di aver favorito la latitanza del terrorista nero Franco Freda in Calabria. Gilardelli, inoltre, sarebbe stato intercettato al telefono con Lele Mora, nell'inchiesta milanese "Redux" ed è cugino del ras Giuseppe De Stefano dell'omonima potente cosca di Reggio, il clan più di tutti legato all'estrema destra.



Gli investigatori stanno vagliando centinaia di scontrini e documentazione che emerge dalla contabilità in parte non registrata dal partito. A partire dalle spese personali di Renzo Bossi, figlio di Umberto, filmato persino dal suo autista, Alessandro Marmello, mentre gli chiedeva denaro. Un video pubblicato dal settimanale Oggi. Soldi che l'uomo andava puntualmente a prelevare come un "bancomat" dalla segreteria del partito. Da questa documentazione emergerebbe che, oltre ai conti di medici e avvocati, alle scuole e alle ristrutturazioni, il partito pagava per i figli di Bossi persino le multe per eccesso di velocità o per il ticket di ingresso ai varchi dell’area Ecopass di Milano. Con la possibile accusa di appropriazione illecita e persino di ricettazione.



Finora si calcola che il partito abbia versato tre milioni e mezzo di euro per il leader, i figli, la moglie, ma anche per Rosi Mauro e persino per il suo fidanzato, Pierangelo Moscogiuri, il poliziotto in aspettativa assunto come assistente personale alla presidenza del Senato. Al trentacinquenne sarebbe stata pagata anche la retta di un'università svizzera dove avrebbe preso diploma e laurea.



Quanto alla Tanzania, non si sarebbe trattato di un investimento ma solamente di un tentativo, fallito. I 4,5 milioni di euro depositati dall'ex tesoriere indagato della Lega Francesco Belsito, non avrebbero mai dato luogo ad un'operazione finanziaria. La banca tanzaniana, infatti, ebbe parecchi dubbi sulla lecita provenzienza e sulla trasparenza di quei fondi e li avrebbe "congelati" per oltre un mese, per poi restituirli al mittente, rimandandoli sul conto del Carroccio. Ciò emerge dai primi accertamenti dei pm milanesi. Dalle indagini emergerebbe anche che circa 850 mila euro del 1,2 milioni investiti a Cipro sarebbero stati rimandati indietro.