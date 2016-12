Meteo, da mercoledì torna ancora la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:22 - Grazie al rialzo della pressione oggi il tempo sarà bello, nonostante gli ultimi acquazzoni nella prima parte del mattino sulle estreme regioni meridionali e le nuvole in aumento nel pomeriggio al Nord. Domani molte nubi sulle regioni settentrionali con deboli piogge al Nordovest per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione che mercoledì porterà molte piogge soprattutto al Nord e regioni tirreniche. - Grazie al rialzo della pressione oggi il tempo sarà bello, nonostante gli ultimi acquazzoni nella prima parte del mattino sulle estreme regioni meridionali e le nuvole in aumento nel pomeriggio al Nord. Domani molte nubi sulle regioni settentrionali con deboli piogge al Nordovest per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione che mercoledì porterà molte piogge soprattutto al Nord e regioni tirreniche.

Nella mattinata di oggi cielo nuvoloso al Sud con acquazzoni e temporali qua e là su Salento, Calabria e versante ionico della Sicilia; prevalenza di tempo bello nel resto del Paese. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord, ma sempre senza piogge; ampie schiarite invece al Sud.



Temperature massime quasi ovunque in calo: giornata fresca, con massime in generale al di sotto della norma e per lo più comprese fra 10 e 18 gradi. Ventoso al Sud per freddi venti settentrionali.



Martedì molte nuvole su regioni settentrionali e Toscana con deboli piogge su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia e qualche fiocco di neve sulle zone alpine di queste regioni al di sopra di 1500 metri; prevalenza di tempo bello nel resto d'Italia. Temperature ovunque in crescita e in generale nella norma. Moderati venti meridionali sui mari di ponente.