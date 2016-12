foto Twitter Correlati Le previsioni meteo in diretta

Neve a bassa quota oggi in Umbria, con leggere spolverate in alcune zone collinari, in particolare nel Folignate. Neve anche a Castelluccio di Norcia e sul monte Subasio. In tutta la regione, le temperature medie sono oscillate tra i 5 e i 7 gradi. Pasqua sotto la neve anche in molte zone di montagna tra Emilia Romagna e Toscana. E una bufera di neve perfino sull'Etna in Sicilia, dove due autobus sono rimasti bloccati.

Bufera di neve sull'Etna, autobus bloccati

Due autobus che trasportavano gitanti sull'Etna sono rimasti bloccati sul monte per la bufera di neve e vento che si è abbattuta sul vulcano attivo più alto d'Europa. Uno è bloccato sulla provinciale di Nicolosi, ed è stato già raggiunto dai soccorritori, l'altro è sopra Zafferana Etnea. Sta operando personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del corpo forestale e militari della Guardia di finanza.



Dieci persone bloccate sul monte Subasio (Assisi)

Una decina di persone a bordo di due auto sono rimaste bloccate sul monte Subasio, alle spalle di Assisi, interessato da un improvvisa nevicata. In corso i soccorsi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Nelle macchine ci sono anche alcuni bambini. I vigili del fuoco stanno attivando anche il gatto delle nevi. Sul Subasio il manto ha raggiunto uno spessore di circa un metro.



Neve anche in Abruzzo

La giornata di Pasqua in Abruzzo ha visto il ritorno della neve, che viene segnalata nell'entroterra aquilano, e ha registrato variazioni meteorologiche consistenti soprattutto a Pescara: escursione termica di 14 gradi i sole due ore con la temperatura passata da 23 a gradi centigradi dalla mattina al pomeriggio. La neve sta interessando l'autostrada A24 e in particolare i tratti Assergi (L'Aquila)-Colledara (Teramo) e Tornimparte (L'Aquila)-Valle del Salto (Rieti).



Bufera (Sondrio) di neve a Livigno, automobilisti bloccati

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco lungo la statale 304 del passo del Foscagno per soccorrere gli automobilisti diretti a Livigno (Sondrio) e sorpresi da una bufera di neve. In pochi minuti sull'asfalto sono caduti alcuni centimetri di neve ghiacciata ed i veicoli sprovvisti di gomme invernali hanno incontrato non poche difficoltà, anche per la concomitante ed improvvisa caduta di alcuni rami spezzati.



Tromba d'aria in Lombardia

Il maltempoha avuto un'appendice anche in Lombardia, con una tromba d'aria che ha seriamente danneggiato alcune strutture, ma non ha fortunatamente provocato feriti. I maggiori danni si sono avuti a Gallignano di Soncino (Cremona), in un'area adiacente all'ex statale 498, e hanno interessato le coperture e le vetrate di un'officina che si occupa di macchine agricole e industriali, e un'area di servizio. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e personale tecnico comunale. Il sindaco di Soncino ha preannunciato un'ordinanza di inagibilità. Danni minori si sono verificati ai tetti delle abitazioni e alle stalle circostanti ma senza la necessità di effettuare sgomberi.