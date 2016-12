Meteo, giornata di bel tempo per Pasquetta

foto Meteo.it Correlati Meteo, migliora a Pasquetta

La situazione in Europa

La situazione in Europa 17:52 - Grazie al rialzo della pressione, la giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da prevalenza di tempo bello, nonostante qualche acquazzone residuo a inizio giornata sulle estreme regioni meridionali. La tregua però non durerà molto: già nella seconda parte di martedì una nuova perturbazione riporterà la pioggia al Nord. - Grazie al rialzo della pressione, la giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da prevalenza di tempo bello, nonostante qualche acquazzone residuo a inizio giornata sulle estreme regioni meridionali. La tregua però non durerà molto: già nella seconda parte di martedì una nuova perturbazione riporterà la pioggia al Nord.

Quindi lunedì al mattino ancora nuvole, accompagnate da isolati acquazzoni e temporali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in prevalenza bello invece nel resto d'Italia. Nel pomeriggio tempo in miglioramento, con ampie schiarite, anche sulle estreme regioni meridionali. Nuvole in aumento invece in gran parte del Nord, ma sempre alternate a sprazzi di sole e in generale senza piogge.



Temperature in calo in gran parte del Centronord: massime in generale al di sotto della norma, quasi ovunque comprese fra 12 e 18 gradi. Ventoso al Sud per freddi venti settentrionali.