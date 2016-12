Meteo, a Pasqua tempo instabile

foto Tgcom24 Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:09 - Pasqua con tempo instabile, fra sole e improvvisi acquazzoni, in gran parte del Paese per il passaggio di correnti piuttosto fredde provenienti dal Nord Europa. A Pasquetta invece tempo ovunque in miglioramento, ma con temperature comunque piuttosto basse per la stagione. - Pasqua con tempo instabile, fra sole e improvvisi acquazzoni, in gran parte del Paese per il passaggio di correnti piuttosto fredde provenienti dal Nord Europa. A Pasquetta invece tempo ovunque in miglioramento, ma con temperature comunque piuttosto basse per la stagione.

Domenica quindi cielo nuvoloso in gran parte d'Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite specie al Nordovest. Improvvisi acquazzoni e temporali nel corso del giorno bagneranno qua e là le zone prealpine di Lombardia, Veneto e Friuli e più giù quasi tutte le regioni centrali e meridionali. Temperature in diminuzione, con massime quasi dappertutto comprese fra 12 e 18 gradi. Ventoso quasi ovunque.



Pasquetta con alternanza di nubi e sole in gran parte del Paese: qualche breve acquazzone residuo nelle prime ore del giorno solo sulle estreme regioni meridionali. Fresco in aumento, con temperature in generale in ulteriore lieve diminuzione.